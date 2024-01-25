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Sinop'ta 10 yaşındaki çocuk merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

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Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 katlı bir binanın merdiven boşluğuna düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 katlı bir binanın merdiven boşluğuna düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki 5 katlı Akmaviş Apartmanı'nın çatısına arkadaşıyla birlikte çıkan Alperen Eymen Yener (10), çatıdaki saçın çökmesi sonucu merdiven boşluğuna düştü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zincirlikuyu Boyabat Sinop Ölüm Soruşturma Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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