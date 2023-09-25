Sinop Gerze'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gram Bonzai ve 1 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Sinop'un Gerze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 8 gram bonzai ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'un Gerze ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen aramada 8 gram bonzai, 1 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde; Sinop ili Gerze ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir araçta yapılan aramada 8 gram bonzai, 1 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP