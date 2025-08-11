Sındırgı'da Meydana Gelen Deprem Kütahya'da Hissedildi

Sındırgı'da Meydana Gelen Deprem Kütahya'da Hissedildi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde de hissedildi. Deprem anı, bir çiğ köfte dükkânının güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem, Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde de hissedildi. Deprem anı çiğ köfte satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan ve 11 kilometre derinlikte meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, çevre il ve ilçelerde olduğu gibi Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde de hissedildi. 19.53'te meydana gelen deprem anı, Hisarcık'ta çiğ köfte satışı yapan Ali Kurum'a ait iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde depremi hisseden iş yerinde oturan müşterilerin büyük bir korkuyla kaçıştığı, iş yeri avizesinin sallandığı görüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
