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Silivri'de Tofaş ile hafif ticari araç kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

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Silivri'de meydana gelen trafik kazasında Tofaş marka araç ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Silivri'de Tofaş marka araç ile hafif ticari aracın karıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Silivri Kınalı Gişeleri mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Y. idaresindeki 06 LYT 79 plakalı Tofaş marka otomobile, aynı istikamette ilerleyen İ.B. idaresindeki 06 BSK 275 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan E.Y., D.Y. ve Ş.Y. hayatını kaybederken, ticari araç sürücüsü İ.B. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinin tek şeridi kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmaları sonucunda araçlar olay yerinden kaldırılarak, cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazaya tanık olan Taşkın Deniz, "Kaza tam önümüzde oldu. Arkadan gelen transit, Şahin'e arkadan vurdu ve aracın içerisindeki 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralı. Biz de aynı yöndeydik. Korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Benim aracım hararet yaptı, o yüzden ben de burada bekliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Tofaş Ölüm Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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