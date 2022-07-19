Son dakika haber... Silivri'de panelvan araçla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı Son dakika haber... Silivri'de panelvan araçla çarpışan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Silivri'de panelvan araçla çarpışan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, akşam saatlerinde Silivri Mimarsinan Mahallesi TEM Bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette ilerleyen panelvan araçla çarpışan otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla birlikte yoldaki trafik normale döndü. (Yusuf Eker/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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