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Sıkışan gaz parladı, 4 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Sıkışan gaz parladı, 4 kişi yaralandı

Konya'da tüp bayisinde tüpten sızan gazın sıkışarak parlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Konya'da tüp bayisinde tüpten sızan gazın sıkışarak parlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaaslanüzümcü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüp bayiliği yapan bir iş yerinde bulunan tüplerden biri gaz kaçırmaya başladı. Hava sıcaklığının etkisiyle sızan gazın sıkışması sonucu alev aldı. Bu sırada iş yerinde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yaralanan 4 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak Yanık Ünitesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan parlama sırasında olay yerinde bulunan bir otomobilin bazı yerleri zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Konya 3. Sayfa Haberler

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