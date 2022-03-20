Siirt'te şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmada ilçe merkezi Fırat Mahallesi üzerinde şüpheli F.K'nin üst aramasında 1,77 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - SİİRT
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa