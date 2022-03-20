Siirt'te şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler

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Siirt'te şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmada ilçe merkezi Fırat Mahallesi üzerinde şüpheli F.K'nin üst aramasında 1,77 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Narkotik, Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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