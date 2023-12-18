Siirt'te maddi hasarlı trafik kazası

Siirt'in Kurtalan ilçesinde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgilere göre kaza, Kurtalan ilçesi Şenköy yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen transit, 12 AL 946 plakalı otomobil ile çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, kaza ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT