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Siirt'te FETÖ operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

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Siirt Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen operasyonda FETÖ terör örgütüne mensup 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Siirt'te 2 ve Kahramanmaraş'ta 1 olmak üzere toplam 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi ve tahkikat devam ediyor.

Siirt Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen operasyonda FETÖ terör örgütüne mensup 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Siirt'te 2 ve Kahramanmaraş'ta 1 olmak üzere toplam 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerle ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Siirt Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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