Siirt'te FETÖ operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
Siirt Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen operasyonda FETÖ terör örgütüne mensup 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Siirt'te 2 ve Kahramanmaraş'ta 1 olmak üzere toplam 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi ve tahkikat devam ediyor.
Siirt Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen operasyonda FETÖ terör örgütüne mensup 3 şüpheli gözaltına alındı.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Siirt'te 2 ve Kahramanmaraş'ta 1 olmak üzere toplam 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerle ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi. - SİİRT