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Siirt'te 4 Bin 70 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde durdurulan araçta 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara yönelik yaptığı çalışmalarda dün, Kurtalan ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu araçta 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan bir şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde durdurulan araçta 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara yönelik yaptığı çalışmalarda dün, Kurtalan ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu araçta 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan bir şüphelinin işlemleri devam ediyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kurtalan Siirt Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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