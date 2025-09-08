Serdivan'da Balık Malzemeleri Satan Dükkanın Her Köşesinden Kaçak Tütün Çıktı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda balık av malzemeleri satan dükkanın her köşesinden kaçak tütün çıktı. Hususa ilişkin olarak iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Serdivan ilçesinde balık av malzemeleri satan dükkana jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan aramada dükkanın her köşesinden balık av malzemesi yerine 64 bin 220 adet içi doldurulmuş makaron, 192 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 122 kilogram kaçak tütün ve 3 adet elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Hususa ilişkin olarak G.B. ve K.B. isimli kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA