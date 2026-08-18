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Nişasta Bazlı Şeker Sahtekârlığına 8 İlde Operasyon

Nişasta Bazlı Şeker Sahtekârlığına 8 İlde Operasyon
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Tarım ve Orman Bakanlığı ile Vergi Denetim Kurulu'nun tespitleri sonucu, kotayı ihlal edip farklı isimlerle sattıkları nişasta bazlı şekerler nedeniyle 25 şirket ve 47 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının incelemeleri sonucunda, nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde 26 adrese operasyon düzenlendi, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının incelemeleri sonucunda, bazı firmaların, iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdükleri belirlendi. Ayrıca, ürünlerin farklı isimlerle faturalandırıldığı tespit edildi. İncelemelerde bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin "maltodekstrin", "glukoz", "nişasta", "fruktoz" ve benzeri isimlerle faturalandırıldığı tespit edildi. Faturalarda gösterilen ürün ile fiilen teslim edilen ürünün cinsi arasında farklılıklar bulunduğu belirlendi.

Tespitlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah eş zamanlı adli işlemler başlatıldı.

25 şirkete yönelik arama ve el koyma işlemi

Soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana olmak üzere 8 ilde, 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüpheli ise ifadelerinin alınması amacıyla çağrı yoluyla ifadeye çağrıldı.

5 farklı suç yönünden soruşturma

Soruşturmanın, "Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti", Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi kaçakçılığı ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları yönünden sürdürüldüğü bildirildi.

Soruşturmanın halk sağlığı, tüketici güveni ve piyasa düzenine ilişkin tespitler doğrultusunda çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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