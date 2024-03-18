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Sarıyer'de Çöp Konteynerinin Üzerinde Ceset Bulundu

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Sarıyer'de bir çöp konteynerinin üzerindeki 'ceset aşağıda' yazısı üzerine polis ekipleri harekete geçti ve yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir ceset bulundu. Cesedin kimliği henüz belirlenemedi.

Sarıyer'de çöp konteynerinin üzerindeki "ceset aşağıda" yazısı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir ceset buldu.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Hunca mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Belgrad Ormanı içindeki kaynaktan su almaya giden vatandaşlar, yol kenarındaki çöp konteynerinin üzerinde 'ceset aşağıda ceset' notunu görünce polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, ormanlık alanda araştırma yaptı. Çöp konteynerinden yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir erkeğe ait ceset buldu. Uçurumdan aşağı atılan, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin tanınmaz hale geldiği öğrenildi. Ceset itfaiye ekiplerinin yardımıyla atıldığı yerden çıkarılarak kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Arzu Özdemir isimli vatandaş, "Ben bir kaç gün önce su almaya gitmiştim. Yazıyı gördüm. Çocukların yazdığını düşünerek kedi ya da başka bir hayvan için zannettim. Ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum. İnsan cesedi olduğunu öğrendiğimde aklıma yazıyı gördüğüm geldi. Polis arabaları geldiğinde mahallece olay yerine gittik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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