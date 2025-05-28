Sapanca'da Drift Yapan Araç Ağaca Çarptı: 3 Yaralı

Sapanca'da Drift Yapan Araç Ağaca Çarptı: 3 Yaralı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, drift yapmaya çalışan bir otomobil kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde daha önce bir şahsın drift yapan otomobili tabureyle kovaladığı kavşakta, başka bir otomobil drift attıktan sonra ağaca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. B.A.'nın (22) cadde üzerindeki dönel kavşakta drift yapmaya çalıştığı esnada kontrolden çıkan 54 SA 996 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, araçta bulunan E.K. (23), R.F. (20) ve Ç.S. hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin dönel kavşakta drift yapması, aracın kontrolden çıkarak ağaca çarpması yer alıyor.

Öte yandan, aynı dönel kavşakta 8 Mayıs gecesi lüks otomobille drift yapan K.D. isimli şahsı bir kişi, tabureyle kovalamıştı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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