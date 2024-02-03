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Şanlıurfa Merkezli 7 İlde DEAŞ Operasyonu: 8 Gözaltı

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Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin saklandıkları adresler tespit edildi ve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 hard disk ve 2 sim kart ele geçirildi.

Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma çerçevesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi. Ekiplerce Şanlıurfa, İstanbul, Hatay, Bursa, Antalya, Kilis ve Kayseri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 hard disk ve 2 sim kart ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Şanlıurfa Güvenlik Terör Soruşturma Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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