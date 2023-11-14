Şanlıurfa'da Mağaza Soygunu Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir şahıs, mağazanın önündeki yelekleri deniyormuş gibi yaparak giydikten sonra çaldı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis eşkallerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir şahıs, mağazanın önündeki yelekleri deniyormuş gibi yaparak giydikten sonra çaldı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Siverek Hasan Çelebi Mahallesi Esmerçayır Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 şahıs alışveriş için bir mağazaya geldi. Mağazaya gelen 3 şahıstan 2'si içeride çalışanı oyalarken diğer şahıs ise mağaza önündeki yelekleri deniyormuş gibi yapıp giydikten sonra çaldı. Şüpheli şahsın 2 yeleği çalma anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis eşkallerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı - ŞANLIURFA