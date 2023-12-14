Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 'İnsan Olmak Mutluluğu Silahsız Paylaşmaktır' adlı projenin tanıtımı yapıldı. Proje ile ilgili kısa film gösterimi yapıldı.

Şanlıurfa'da 'İnsan Olmak Mutluluğu Silahsız Paylaşmaktır' Projesi Tanıtıldı

Siverek'te '"İnsan Olmak Mutluluğu Silahsız Paylaşmaktır" projesi tanıtımı yapıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, '"İnsan Olmak Mutluluğu Silahsız Paylaşmaktır" adlı projenin tanıtımı yapıldı. Proje ile ilgili kısa film gösterimi yapıldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, yorgun mermi ve maganda kurşununun önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla, 'İnsan Olmak Mutluluğu Silahsız Paylaşmaktır' projesinin tanıtımı Siverek Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Programda, bilinçsizce hava sıkılan silahlardan çıkan mermilerin yol açtığı gerçek hayat öykülerin olduğu trajik olaylar anlatılarak, yorgun mermi nedeniyle çocuklarını kaybeden anne ve babalarla yapılan telefon röportajlarına yer verildi. Programda proje için hazırlanan 'sırt Çantası' adlı kısa film gösterimi yapıldı.

Tanıtım programına ilçede ki kamu kurum yetkilileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.