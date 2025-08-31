Samsunspor Taraftarlarıyla Restoranda Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Samsunspor Taraftarlarıyla Restoranda Silahlı Kavga: 4 Yaralı
Güncelleme:
Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon'a giden Samsunspor taraftarları, Giresun'un Espiye ilçesindeki bir restoranda yemek molası verirken silahlı kavgaya karıştı. Olayda 4 kişi yaralandı.

Trabzonspor- Samsunspor maçı için Trabzon'a giden Samsunspor taraftarları, Giresun'un Espiye ilçesinde bir lokantada yemek molası verdi. Restoranda çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon'a giden Samsunspor taraftarları, Espiye Gölağzı mevkiinde bulunan bir restoranda yemek yemek için mola verdi. Ancak işletme sahibi, taraftarları alkollü olmaları nedeniyle aile ortamına almak istemedi. Bunun üzerine çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Samsunspor taraftar kafilesinden 4 kişi, silahla vurulması sonucu yaralandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
