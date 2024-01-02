Samsun İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Fiyat Listesi Denetimi

Samsun İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kafe ve restoranlarda uygulanması zorunlu hale gelen fiyat listeleri yönetmeliğini yerinde denetledi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre; kafe ve lokantalarda bundan böyle fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu getirilmesiyle birlikte harekete geçen İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri işletmelerin hizmet özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre fiyat listesini iş yerine asmakla alakalı yükümlülüklerini inceledi.

Ekiplerle birlikte denetimlere katılan Zabıta Müdürü Şeref Sarı, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek, içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması konusunda işletme sahiplerini bilgilendirdi.

Yeni uygulama ile birlikte haksız rekabetin önüne geçileceğini ve vatandaşların tükettikleri ürünün fiyatını bileceğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bizler yerel yönetim kurumu olarak, vatandaşlarımızın hiçbirini ayırt etmeden, şeffaf, adil ve kolaylaştırıcı bakış açısı ile hizmetimize devam etmekteyiz. Ancak yine onların sağlığı ve güvenliği için ne yapılması gerekiyorsa, orada da kimseye ayrıcalık tanımadan, kanunların gerektirdiklerini istisnasız uygularız. Yeni uygulama ile vatandaşın etiket ve tarifeleri görerek, bilerek, karşılaştırarak, bilinçli alışveriş yapmalarını sağlamak, haksız rekabeti önlemek amaçlanıyor. Bu noktada zabıta müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, görevlerini titizlikle ve disiplin içerisinde ifa ediyorlar. Vatandaşlarımızın ilçemizde mutlu olarak yaşamaya devam etmesi en büyük hedefimiz ve bu yolda ilk günkü heyecanla çalışmayı sürdürüyoruz" dedi. - SAMSUN