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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Evde Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişinin evinde uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda metamfetamin, sentetik ecza hapı, tütün, dolu makaron ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişinin evinde uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarata Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları neticinde İlkadım ilçesinde T.Ö.'nün evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 350 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza hapı, 500 gram tütün, 600 adet dolu makaron ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Makaron Samsun Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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