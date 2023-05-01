Üye Girişi
Haberi Paylaş
Samsun'da tır devrildi: 2 yaralı

Samsun'da tır devrildi: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi.

Samsun'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Samsun - Ankara Karayolu Saraçoğlu Rampası üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 AK 605 plakalı tır seyir halindeyken tırın sürücüsü K.K. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen tır yağmur suyu kanalına düştü. Devrilen tırın içinde bulunan İ.Ş. ve sürücü K.K yaralandı. Yaralılar ambulans ile Kavak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis ise kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Samsun 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title