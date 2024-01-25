Samsun'da Sanayi Sitesinde Oto Yedek Parça Dükkanında Yangın Çıktı

Samsun'da sanayi sitesinde bulunan oto yedek parça dükkanında yangın meydana geldi. Çıkan yangında dükkanda hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi'nde bir oto yedek parça satan dükkanda bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Dükkandan çıkan dumanları gören çevre esnafı durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında dükkanda bulunan malzemeler zarar görürdü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN