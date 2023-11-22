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Samsun'da Pompalı Tüfekli Saldırı: 17 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 17 yaşındaki bir çocuk bacaklarından yaralandı. Saldırgan ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.