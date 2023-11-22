Samsun'da Pompalı Tüfekli Saldırı: 17 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 17 yaşındaki bir çocuk bacaklarından yaralandı. Saldırgan ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan 17 yaşındaki çocuk yaralanarak hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 17 yaşındaki T.O. bacaklarından yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.O. tedavi altına alındı.
Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia B.S. olaydan sonra kaçtı. B.S. polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa