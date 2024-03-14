Samsun'da Narkotik Polisi Tarafından Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu yakalanan 2 ayrı kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen H.Y. ile E.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan H Y. ve E.C. polisteki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ayrı ayrı ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN