Samsun'da Kadın Hırsızlık Süslemesiyle Borçlarını Kapatmaya Çalıştı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kadın, borçlarını kapatmak için evinde hırsızlık süsü vererek ziynet eşyalarının çalındığını iddia etti. Ancak polis yaptığı incelemede olayın kurmaca olduğunu ortaya çıkardı ve kadın, itirafında da dağınıklığı kendisinin oluşturduğunu söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kadın, borçlarını kapatmak için evinde hırsızlık süsü vererek ziynet eşyalarının çalındığını iddia etti. Polisin dikkati ve tecrübesiyle olayın kurmaca olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde yaşayan G.K. (36), evine geldiğinde kapı anahtar göbeğinde hasar olduğunu, içeri giremediğini ve hırsızlık şüphesi bulunduğunu ileri sürerek polise başvurdu. Polis nezaretinde çilingir yardımıyla açılan evde yapılan incelemede, odaların dağınık olduğu ve yaklaşık 500 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının kayıp olduğu iddia edildi.

Polisin şüphesi oyunu bozdu

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, evdeki dağınıklığın hırsızlıktan kaynaklanmadığı ve kapıdaki hasarın bilinçli şekilde oluşturulduğu belirlendi. Kadının çelişkili ifadeleri üzerine polis şüphelerini derinleştirdi.

Sorguda itiraf etti

G.K., sorgusunda evdeki dağınıklığı kendisinin oluşturduğunu, kapı kilidini kendisinin zorladığını ve ziynet eşyalarını bozdurarak borçlarını ödediğini itiraf etti.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla G.K. hakkında 'suç uydurma' suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
