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Samsun'da Kaçak Yolla Getirilen 3 Ton Kalkan Balığı Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Yolla Getirilen 3 Ton Kalkan Balığı Ele Geçirildi
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Samsun'un Yakakent ilçesinde, Rusya/Ukrayna karasularından kaçak avlanan 3 bin 620 kilo kalkan balığı ele geçirildi. Su ürünleri kontrol ekiplerinin denetimlerinde yakalanan balıklar, insan sağlığı açısından tüketime uygun bulunmadı ve balık unu olarak değerlendirildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde, Rusya/ Ukrayna karasularında avlanarak kaçak yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan 3 bin 620 kilo kalkan balığı ele geçirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Yasa dışı avcılığa yönelik, Sahil Güvenlik Yakakent Kolluk Destek Timi Komutanlığı ile Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve Yakakent Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol ekipleri tarafından Yakakent açıklarında denizde yapılan denetimlerde Rusya/Ukrayna karasularında avlanarak kaçak yollarla ülkemize sokulmaya çalışılan 3 bin 620 kg kalkan balığı ele geçirildi. Sahil Güvenlik Yakakent Kolluk Destek Timi Komutanlığı tarafından el konulan kalkan balıkları, Yakakent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrolörlerine tutanakla teslim edildi. Teslim alınan 3 bin 620 kg kalkan balığının mülkiyeti kamuya geçirildi" dedi.

Balıklar bozulma sürecine girdi

Kontrol ekipleri tarafından el konularak mülkiyeti kamuya geçirilen kalkan balıklarının; uzun süre gemide kalması, uygun istiflemenin yapılmaması, taşıma ve saklama koşullarında soğuk zincir kurallarına riayet edilmemesi gibi nedenlerle bozulma sürecine girdiğinin gözlemlendiğini belirten Sağlam, "İlçe müdürlüğümüz veteriner hekimleri tarafından verilen 'insan sağlığı açısından tüketimi uygun değildir' raporu doğrultusunda vatandaşlarımızın tüketimine sunulamayacağı anlaşılarak el konulan 3 bin 620 kg kalkan balığının tamamının 'balık unu olarak değerlendirilmek üzere' pazarlık usulü ile satışı gerçekleştirilmiştir. Sahil Güvenlik Yakakent Kolluk Destek Timi Komutanlığı ve İl/İlçe Müdürlüğümüz kontrol görevlilerince tutulan tutanaklara istinaden kaçak balıkların yakalandığı gemilere ve ilgili gerçek kişilere 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle idari para cezası uygulanmıştır. Denizlerimizde ve iç sularımızda ekosistemle birlikte türlerin korunması ve kaçak avcılıkla mücadele amacıyla denetimlerimiz titizlikle devam edecektir" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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