Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: Büyük Miktarda Ürün Ele Geçirildi
Samsun Emniyet Müdürlüğü, Bafra, Atakum ve İlkadım ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarla 44 bin 600 makaron, 23 bin 600 doldurulmuş makaron sigara ve 49 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. 5 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da polis tarafından kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra, Atakum ve İlkadım ilçelerinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında büyük miktarda kaçak ürün ele geçirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda 44 bin 600 adet makaron, 23 bin 600 adet doldurulmuş makaron sigara, 2 adet sigara sarma makinesi, 49 kilogram kaçak tütün, 100 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi. Olayla 5 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN