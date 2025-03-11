Samsun'da Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu
Alaçam ilçesinde polis, bir şahsın ikametinde ve aracında yaptığı aramada 4 bin 140 adet doldurulmuş bandrolsüz makaron, 10 bin adet bandrolsüz boş makaron ve 1,2 kilo kaçak tütün ele geçirdi. Soruşturma sürüyor.
Samsun'un Alaçam ilçesinde polis tarafından kaçak makaron ve tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Alaçam Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir şahsın ikamet, iş yeri ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 4 bin 140 adet doldurulmuş bandrolsüz makaron, 10 bin adet bandrolsüz boş makaron, 1,2 kilo kaçak tütün ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa