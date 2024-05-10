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Samsun'da İnşaattan Hurda Demir Çalan Şüpheli Tutuklandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde bir inşaattan hurda demir çaldığı iddia edilen şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da inşaattan hurda demir çalan bir kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki binadan hurda demir çaldığı iddia edilen O.A., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Atakum Samsun Güvenlik Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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