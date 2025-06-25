Samsun'da İnşaat Hırsızlığı Yapan İki Kişi Tutuklandı
Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleşen inşaat hırsızlıkları sonrasında polis, şüphelileri tespit ederek tutukladı. Hırsızlık olaylarında toplamda 115 bin TL değerinde malzeme çalındığı belirtildi.
Samsun'da farklı tarihlerde inşaatlardan hırsızlık yapan 2 kişi polisin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki bir inşaattan 15 bin TL değerinde inşaat malzemesi ile Büyükkolpınar Mahallesi'nde bir başka inşaattan da yaklaşık 100 bin TL değerinde yine inşaat malzemesi çalındı. Polis yaptığı araştırma sonucu hırsızlık olayını E.A. (47) ve H.K.'nin (38) gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa