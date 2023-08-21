Samsun'da İkinci El Galericiler Sitesi'nde Alacak-Verecek Kavgası: 6 Yaralı

Samsun'da alacak-verecek kavgası kanlı bitti

SAMSUN - Samsun'da İkinci El Galericiler Sitesi'nde çıkan alacak-verecek kavgasında 6 yerinden bıçaklanan şahıs ağır yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bulunan Samsun İkinci El Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. adlı şahıs alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada F.B.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Sol omzundan, sağ ve sol bacaklarından olmak üzere 6 yerinden bıçaklanan Ö.A. ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ö.A., tedavi altına alındı. F.B. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.