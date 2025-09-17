Samsun'da Giysi Hırsızlığı: Kadın Gözaltına Alındı

Samsun'da mağazadan giysi çalan kadın, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Bulvar AVM'deki LCW mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazaya müşteri gibi giden T.H. (46) adlı kadının 2 adet tişört ve 1 adet gömlek çaldığı iddia edildi. Olayın ortaya çıkması üzerine polis tarafından gözaltına alınan T.H., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.H., yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN