Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Firari Şahıs PTS Sayesinde Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da hakkında 9 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan ve yarı açık cezaevi firarisi olarak aranan şahıs, polisin takibi sonucu PTS sayesinde yakalandı.

Samsun Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında "hakaret, kasten yaralama, tutuklu veya hükümlünün kaçması" suçlarından toplamda 9 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan ve daha önce işlemiş olduğu "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan dolayı hükümlüyken açık cezaevinden firar eden C.U. isimli şahsın ilçeye geldiği tespit edildi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden yapılan araştırmalarda aracın plakasını tespit eden polis, bahse konu aracın Samsun istikametine çıkış yaptığı ve şahsın sahte kimlik kullandığını ortaya çıkardı. Havza polisinin verdiği bilgiler Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerine aktarıldı. C.U. isimli şahsın içinde bulunduğu aracın Atakum istikametine gittiği tespit edildi. Güzergahta yapılan uygulamada C.U., kardeşi A U.'ya ait kimlikle yakalandı. C.U. hakkında, ayrıca "başkasına ait kimliği kullanmak" suçundan soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Samsun Havza Güvenlik Cezaevi Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yekta Faik Yılmaz kimdir? Memleket Partisi Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Yekta Faik Yılmaz Kaç yaşında, nereli? Gökmen Hakkı Gökmenoğlu kimdir? Zafer Partisi Isparta- Merkez Belediye Başkan adayı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 57. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Hüseyin Yener kimdir? Zafer Partisi Isparta- Gönen Belediye Başkan adayı Hüseyin Yener kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yalçın kimdir? Zafer Partisi Isparta- Gelendost Belediye Başkan adayı Hüseyin Yalçın kaç yaşında, nereli? Ercan Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Isparta- Eğirdir Belediye Başkan adayı Ercan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Abdülkerim Akkaya kimdir? Memleket Partisi Artvin Arhavi Belediye Başkan Adayı Abdülkerim Akkaya Kaç yaşında, nereli? Adil Gürbüz kimdir? Memleket Partisi Artvin Ardanuç Belediye Başkan Adayı Adil Gürbüz Kaç yaşında, nereli? Turgay Şirin kimdir? Memleket Partisi Ardahan Çıldır Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin Kaç yaşında, nereli? Yıldırım Öztuğ kimdir? Memleket Partisi Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkan Adayı Yıldırım Öztuğ Kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yakaryılmaz kimdir? Memleket Partisi Adıyaman Yaylakonak Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yakaryılmaz Kaç yaşında, nereli? Hayriye Yıldız kimdir? Zafer Partisi Isparta- Atabey Belediye Başkan adayı Hayriye Yıldız kaç yaşında, nereli? Berat Doğan kimdir? Zafer Partisi Isparta- Aksu Belediye Başkan adayı Berat Doğan kaç yaşında, nereli? Oğuz Emre Gökal kimdir? Zafer Partisi Hatay- Yayladağı Belediye Başkan adayı Oğuz Emre Gökal kaç yaşında, nereli? Akaryakıt fiyatları 3 haneli rakamlara mı çıkıyor? Cumhurbaşkanlığı ne dedi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title