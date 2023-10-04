Samsun'da büyük uyuşturucu operasyonu
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 160 bin 420 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 160 bin 420 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, bir şüphelinin üst aramasında, 160 bin 420 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa