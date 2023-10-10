Samsun'da 4 İş Yerinden Hırsızlık Yapan 2 Kişi Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde 4 ayrı iş yerinden hırsızlık yapıldığı iddiasıyla 2 kişi polis tarafından yakalandı. İş yerlerinden çalınan malzemeler arasında oto lastiği, vernik, ağaçlar ve mobilya bulunuyordu.

Samsun'da 4 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaportacı, el sanatları atölyesi ve 2 mobilyacıdan 4 adet oto lastiği, 4 teneke vernik, hamak, bank yapımında kullanılan ağaçlar, koltuk takımı, oto boya tabancası, darbeli matkap ve suntalar çalındı. İş yeri sahipleri polise şikayette bulundu.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu olayla ilgili U.D. ve O.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN