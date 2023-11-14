Sakarya'da fenalaşan gencin ölümüne ilişkin tutuklama

Sakarya'da fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin ölümüne ilişkin gözaltına alınan dayısı tutuklandı.

Adapazarı ilçesinde 10 Kasım'da evinde aniden fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede vefat eden Berat G'nin (24) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Polis, olaydan bir süre önce yeğenini darbettiği öne sürülen dayısı Y.T'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet savcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Berat G, Çukurahmediye Mahallesi'ndeki evinde 10 Kasım'da aniden fenalaşmasının ardından kaldırıldığı Sakaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.