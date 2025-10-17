Haberler

Sahte Altınla Dolandırıcılık Girişimi: Kadın Tutuklandı

Sahte Altınla Dolandırıcılık Girişimi: Kadın Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan S.D. isimli kadın, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Üzerinde bulunan yaklaşık 47 bin TL değerinde sahte ziynet eşyasıyla birlikte adli makamlara sevk edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine sahte altın satmaya çalışan S.D. isimli kadın şahıs yakalandı. Şüpheliden elde edilen yaklaşık piyasa değeri 47 bin Türk lirası olan sahte ziynet eşyasına el konuldu. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın

"Temiz medya istiyoruz, kimlerin orada kaldığı açıklansın"
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
İstanbul'da bazı yollar iki gün trafiğe kapatılacak

Sürücüler dikkat! İstanbul'da bazı yollar iki gün trafiğe kapatılacak
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.