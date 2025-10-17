Sahte Altınla Dolandırıcılık Girişimi: Kadın Tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine sahte altın satmaya çalışan S.D. isimli kadın şahıs yakalandı. Şüpheliden elde edilen yaklaşık piyasa değeri 47 bin Türk lirası olan sahte ziynet eşyasına el konuldu. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA