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Sağanak yağış sele dönüştü, tarım arazileri zarar gördü

Sağanak yağış sele dönüştü, tarım arazileri zarar gördü

3. Sayfa Haberleri

Kırıkkale'de kuvvetli sağanak yağış sebebiyle meydana gelen selde birçok tarım arazisi zarar gördü.

Kırıkkale'de kuvvetli sağanak yağış sebebiyle meydana gelen selde birçok tarım arazisi zarar gördü.

Kırıkkale'de öğlen sonrası kuvvetli yağan sağanak, köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Keskin, Çelebi ve Karakeçili ilçelerine bağlı birçok köyde etkili olan yağış sele dönüştü, tarım arazilerinin büyük bir bölümü zarar gördü. Yüksek kesimlerden gelen sel suları bazı grup yollarını da bir süre araç trafiğine kapadı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale 3. Sayfa Haberler

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