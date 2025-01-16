Safranbolu'da Kuyumcu Soygununda Kaybolan Altınların Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kuyumcu soygununda kayıp altınları arama çalışmaları sürüyor

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kuyumcu soygununda çalınan altınların büyük kısmı ele geçirilirken 3 kiloya yakın kayıp altınları arama çalışmaları da sürüyor.

Sadri Artunç Caddesi'nde geçtiğimiz hafta bir kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda kar maskeli ve silahlı 3 şahıs, çalışanları etkisiz hale getirerek çaldıkları altınlarla kaçmıştı. Polis ekipleri silahlı ve kar maskeli şahısları yaklaşık 15 saat sonunda saklandıkları metruk evde kıskıvrak yakaladı. Ekipler şüphelilerin kaçtığı kanyonda yaptıkları çalışmalarda olayın yaşandığı ilk gün altınların bir bölümünü kalan kısmını ise bir gün sonra kanyonda saklanan yerde ele geçirmişti. Kuyumcu dükkanından çalınan ve büyük kısmı bulunan altınlardan kayıp olan 3 kilograma yakın altınları arama çalışmaları da sürüyor.

Arama çalışmalarına Zonguldak ve İstanbul'dan gelen ekipler destek verdi. Nurettin Akpınar tarafından yer altı görüntüleme cihazı ve İstanbul'dan gelen dalgıçlar tarafından kanyonda ve dere içinde de dedektör ile yapılan taramalar sonucunda bir miktar altın daha bulundu.

Kanyondaki çalışmaların tamamlanmasının ardından şüphelilerin geçtiği güzergahlarda da arama tarama çalışmaları sürüyor.