Üye Girişi
Haberler

Rüzgar tribünü taşıyan tır arızası nedeniyle karayolu trafiğe kapandı

Güncelleme:
Abone Ol

Afyonkarahisar-Ankara karayolunda bir tırın arızalanması sonucu yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Tırın arka lastiklerinin kilitlenmesi nedeniyle yol ortasında duran araç, uzun araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu. Arızanın giderilmesinin ardından karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

Rüzgar tribünü pervanesi taşıyan tır arıza yapınca Afyonkarahisar- Ankara karayolunun bir yönü yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı.

Olay, Afyonkarahisar-Ankara karayolunun Bayat ilçesi Köroğlu Beli mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, güvenlik eskortu ilerleyen rüzgar tribünü taşıyan tırın hava-fren aksamında yaşanan bir arızadan dolayı aracın arka lastikleri kilitlendi. Kayan tır yol ortasında durarak durabildi. Tır hareket etmeyince karayolunun bir yönü kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, karayolu yaklaşık yarım saat araç trafiğine kapandı. Karayolu tırdaki arızanın giderilmesinin ardından ulaşıma açıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Köroğlu Ankara Bayat Ulaşım Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 finali nerede oynanacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 13 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler taburcu edildi mi, iyileşti mi? Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak? BİM aktüel ürünler kataloğu - 13 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım? Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle! Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri düşecek mi, kısalacak mı? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor? Vakıfbank maçı hangi kanalda? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Togg sedan ne zaman çıkacak? Togg sedan modeli hangi tarihte satışa sunulacak? Togg sedan çıktı mı? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (140. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Faruk Koca Fahrettin Koca kardeş mi? Faruk Koca ve Fahrettin Koca arasında akrabalık var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title