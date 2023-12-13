Rüzgar tribünü taşıyan tır arızası nedeniyle karayolu trafiğe kapandı

Afyonkarahisar-Ankara karayolunda bir tırın arızalanması sonucu yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Tırın arka lastiklerinin kilitlenmesi nedeniyle yol ortasında duran araç, uzun araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu. Arızanın giderilmesinin ardından karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

Rüzgar tribünü pervanesi taşıyan tır arıza yapınca Afyonkarahisar- Ankara karayolunun bir yönü yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı.

Olay, Afyonkarahisar-Ankara karayolunun Bayat ilçesi Köroğlu Beli mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, güvenlik eskortu ilerleyen rüzgar tribünü taşıyan tırın hava-fren aksamında yaşanan bir arızadan dolayı aracın arka lastikleri kilitlendi. Kayan tır yol ortasında durarak durabildi. Tır hareket etmeyince karayolunun bir yönü kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, karayolu yaklaşık yarım saat araç trafiğine kapandı. Karayolu tırdaki arızanın giderilmesinin ardından ulaşıma açıldı. - AFYONKARAHİSAR