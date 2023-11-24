"Polisler işini yapsın, yakalasın" diyerek kafa tutan rüşvetçi hırsızlar adliyeye sevk edildi

Arnavutköy'de çaldıkları bilgisayarı gazeteciye rüşvet olarak vermek isteyen hırsızlar adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Arnavutköy'de birçok işyerinden hırsızlık yapıp kendilerini haber yapan gazeteciye de sosyal medya üzerinden ulaşarak çaldıkları bir laptopu hediye olarak vermek isteyen ve polise kafa tutarak "işini yapsın yakalasın" diyen rüşvetçi hırsızlar adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy'de işyerlerine girerek kimi zaman kasadaki parayı kimi zamanda gözlerine kestirdikleri laptop, telefon gibi elektronik eşyaları çalan hırsızlar haberlerini yapan gazeteciye açtıkları "Hırsızlık Çetesi" isimli sosyal medya hesabıyla ulaşarak haberlerin kaldırılmasını istemişti. Atılan mesaj üzerine gazeteciyle mesajlaşmaya başlayan hırsızlar polislere de kafa tutmuş, " Arnavutköy'de zengin bırakmayacağız, polis işini yapsın yakalasın" demişti. Çok konuşulan diyalogların ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ve Asayiş Büro ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Y.Y. ve S.P. isimli iki şüpheli dün öğle saatlerinde Fatih Caddesi üzerinde yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.