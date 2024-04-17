Ruhsatsız çalıştırılan güzellik merkezi mühürlendi

Ruhsatsız çalıştırıldığını tespit edilen güzellik merkezine baskın

Tıbbi işlemleri yetkisiz, liyakatsiz kayıt dışı ve izinsiz uygulayan güzellik salonu mühürlendi

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sosyal medyadan dolgu ve mezoterapi yaptığı tespit edilen güzellik merkezine baskın yapan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yerin ruhsatsız çalıştırıldığını tespit edilerek mühürlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından öğretmenevleri mahallesinde, internet sayfası ve sosyal medya hesabı üzerinden tespit edilen ve hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulan, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemleri yetkisiz, liyakatsiz kayıt dışı ve izinsiz biçimde uygulayan güzellik salonunda denetim gerçekleştirildi.

Kaçak olarak çalıştığı tespit edilen Güzellik Salonuna yapılan denetimler sonucunda; 7 adet çeşitli markalarda dolgu malzemesi, 18 adet dermapen iğne ucu, 2 adet Dermapen cihazına el konulmuş, 12 adet çeşitli marka yasaklı ürün, Mezoterapi cihazı, Lazer-Carbon Peeling cihazı mühürlendi. Bahse konu şahıs ve işletme ile ilgili gerekli adli ve idari işlemlerin devam ettiği ifade edildi.