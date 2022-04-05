Rize'de zabıtadan Ramazan denetimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize'de zabıtadan Ramazan denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Rize'de zabıtadan Ramazan denetimi

Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe halkının Ramazan ayı boyunca alışverişini daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için market, fırın, pastane ve unlu mamül üretim ve satış yerinde denetimlerini arttırdı.

Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe halkının Ramazan ayı boyunca alışverişini daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için market, fırın, pastane ve unlu mamül üretim ve satış yerinde denetimlerini arttırdı.

Rize Belediyesi Zabıta müdürlüğü Ekiplerce yapılan denetimlerde ekmek gramajı ölçülerek işletmelerin iş yeri açma, çalışma ruhsatı kriterleri ve temizlik konusunda kurallara uyup uymadıkları, satılan ürünlerin etiket ve hijyen kontrolü yaptı. Her türlü ihtiyaç ürününü kasadaki fiyatlar ile etiket fiyatlarının aynı olup olmadığını kontrol etti. Denetimler esnasında ürünlerin üretim yeri, işletmede çalışan personel, gıda ile temas eden malzemelerin uygunluğu, depolama koşulları, haşere ile mücadelede alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. - RİZE

Rize'de zabıtadan Ramazan denetimi

Rize'de zabıtadan Ramazan denetimi

Rize'de zabıtadan Ramazan denetimi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zabıta Müdürlüğü, Rize Belediyesi, Ramazan, Market, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title