Rize'de silah ve bıçaklı kavga: 1 kişi tutuklandı

Rize'de 3 kişinin yaralandığı silah ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

20 Mart Çarşamba günü merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi Atatürk Caddesi'nde komşu olan T.Ç, B.A. ve H.Ç. ile B.Ö.K, K.Ö.K, S.K. ve D.Ö.K. arasında sokak ortasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, emniyet güçleri 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi. B.Ö.K, D.Ö.K. ve H.Ç'ye adli kontrol şartıyla ev hapsi cezası verilirken, şüphelilerden B.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE