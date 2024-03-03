Rize'de şarampole yuvarlanan kamyonetin uçuruma düşmesi son anda önlendi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonet, uçuruma düşmekten son anda kurtuldu. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Tunca-Durak grup yolu Çirihinci bölgesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Durak köyünden ilçe merkezine gitmekte olan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan kamyonet, alt yola düşerek uçurumun kenarında durdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sev edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uçurumun kenarında kalan kamyonetin üstünü keserek yaralanan 6 kişiyi bulunduğu yerden çıkarttı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - RİZE