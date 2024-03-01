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Rize'de Park Halindeki 2 Otomobil Alev Alev Yandı

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Rize'de park halinde bulunan 2 otomobil alev alev yandı. Otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Rize'de park halinde bulunan 2 otomobil alev alev yandı. Otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Yangın merkeze bağlı Tophane Mahallesi, Sinanpaşa Sokak'ta saat 13.00 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halinde bulunan 34 FNZ 272 ve 55 ALS 709 plakalı Tofaş marka otomobilden henüz sebebi belirlenemeyen nedenden ötürü alevler yükselmeye başladı. O esnada çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangını söndürme çalışmalarına başladı. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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