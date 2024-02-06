Rize'de Kiracı-Ev Sahibi Kavgasının İlk Duruşması Görüldü

Rize'de 2 kişinin ölümü ile sonuçlanan 'Kiracı-ev sahibi' kavgasının ilk duruşması görüldü.

Rize merkeze bağlı Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 24 Temmuz 2023 tarihinde, teyzesinin evden çıkmasını isteyen ev sahibi Mücahit Kazancı ile Halil İbrahim Ak arasında kavga çıkmıştı. Mücahit Kazancı, ekmek bıçağıyla Halil İbrahim Ak, Sedat Semavi Sarı ve Miraç Bakırcı'yı yaralamıştı. Olayda Halil İbrahim Ak ve Sedat Semavi Sarı ise hayatını kaybetmişti.

Rize 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Mücahit Kazancı SEGBİS ile bağlanırken, kardeşleri ve müşteki sanıklar M.E.K. ve S.M.K. katıldı. Duruşmaya aynı zamanda olayda yaralanan Miraç Bakırcı, Halil İbrahim Ak ve Sedat Semavi Sarı'nın aileleri katıldı.

"Daireleri boşaltacak her kim varsa sorunsuz çıkıp gitsin, kendini özellikle bana vurdurmasın"

Mahkemede şikayetçi tarafın avukatlarından olan Emin Akif Köse'in beyanları, olayın başlama noktası olan kiracı ev sahibi tartışmasına yeni bir boyut kazandırdı. Köse'nin ifadelerine göre Sanık Mücahit Kazancı'nın kiracı Arzu A. ile apartman içerisinde tartışma yaşandığını ve akabinde Kazancı'nın Arzu A.'yı eklenmiş olmadığı apartman WhatsApp grubuna eklediğini, hakaret ederek yeniden guruptan çıkardığını dile getirdi. Kazancı'nın sohbet gurubuna yazdığı mesajda, "Bina da oluşan ses yüzünden kusura bakmayın. Daireyi boşaltmakta zorluk çıkaran şahıslar yüzünden oluşmuştur. Daireleri boşaltacak her kim varsa sorunsuz çıkıp gitsin. Kendini özellikle bana vurdurmasın. İyi geceler" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

"Olay yerine gittiğimde bıçak sallayan bir şahıs gördüm"

Olay esnasında kendisinin E.K. isimli arkadaşı ile olay yerine yakın bir bakkalda sohbet ederek bir şeyler içtiğini ifade eden Miraç Bakırcı, "Yakında bulunan bir marketten soda almıştık. Ben yolun devamında Halil'in arabasını gördüm ve sesleri de duyunca oraya doğru koştum. Ne olduğunu bilmiyordum ve olay yerine gittiğimde bıçak sallayan bir şahıs gördüm. Bu sırada ben Halil'i kurtarmaya çalıştım ancak biri bana yumruk attı. Bu esnada bıçaklı kişi üzerime doğru gelerek beni kovalamaya başladı. Ben bıçaktan kaçmaya çalışırken yere düştüm ve o esnada bana salladığı bıçak kafamın arka kısmına denk geldi. Yine bana yerdeyken yumruk sallayan biri vardı. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"Amcam beni arayarak evde ses olduğunu söyledi"

Amcasının kendisini arayarak evden çıkarmak istedikleri kiracının evinden ses geldiğini ve uyarmasını istediğini öne süren sanık Mücahit Kazancı, "Bizim binada amcamla ortak olduğumuz bir daire vardı. Arzu A.'da bu dairede oturuyordu. Sonrasında borcumuzdan dolayı evi amcama devrettik. Daha sonrasında kiradan dolayı amcamla mahkemelik olmuşlar. Kavgadan 2-3 gün önce amcam beni arayarak evde ses olduğunu söyledi. Bende kardeşim M.E. ile sesin olduğu kata indim. Bu esnada kiracı Arzu A. merdivendeydi. Bana git buradan dediği sırada Arzu'nun oğlu çıkarak bana bağırmaya başladı. Arzu A.'nın oğlu ile aramızda atışmalar oldu ve polis Arzu A.'nın oğlunu alıp karakola getirdi" dedi.

"'Bana kendilerini vurdurtmasınlar' diye bir mesaj attım"

İlk tartışmanın sonrasında evine dönen ve apartmanın sohbet gurubuna mesaj attığını dile getiren sanık, "Bu olayın akabinde ben sinirlendiğim için apartmanın WhatsApp gurubuna apartmandaki bu olayın daireyi boşaltmayan kişiler tarafından meydana geldiğini ve bu çıkması gereken kişilerin çıkmaması nedeniyle 'Bana kendilerini vurdurtmasınlar' diye bir mesaj attım" dedi.

"Yere düşmüştüm, bıçağı rastgele salladım"

Kavga anını anlatan Mücahit Kazancı, bıçağı rastgele salladığını ifade ederek, "Bu olaydan 1 gün sonra telefon ile arandım. Beni arayan şahıs bana bir takım sorular sordu ve hakaret etti. Beni 1 saat sonra tekrar aradı. Buluşmak için çağırdı. 3. Gün ben kuzenim C.K. ile birlikte düğünüm nedeniyle bir takım görüşmeler için dışarıdaydım. Beni yine aradı ve tekrar buluşalım dedi. Bu kez telefonda daha ılımlı konuştu ve bana kardeşim diye hitap etti. Eve geldiğimde yemek hazırlıyordum kuzenim dışarıdan sipariş vermişti, kardeşlerim, annem, kız kardeşim evdeydi. Ben yemek hazırladığım sırada bu şahıs beni tekrar aradı. Evin altında olduğunu söyleyince elimdeki bıçakla dışarıya çıktım. Bu sırada bıçağı belime koymuştum. Ben aşağıya indiğimde Halil tek başına beni bekliyordu ve bana ilk olarak mesajı sordu. Bende ona mesajlaşmaları gösterirken araçtan bir kişi daha inerek yanımıza geldi ve 'Masal anlatma' diyerek elini omuzuma koydu. Bu sırada kardeşim M.E. apartmandan çıktı ve yanımıza geldi. Halil kardeşim M.E.'ye kitlenerek bakışlarını üzerimden çek dedi. Bu sırada bana yumruk attılar ve gözlerim karardı. Normalde gözlük takarım ancak olay sırasında gözlüğüm yanımda yoktu. Olay sırasında biri silahı getirin dedi. Yumruğu yedikten ve onu duyduktan sonrasını hatırlamıyorum ancak ben bir kişinin elinde silah olduğunu zannettim. Yere düşmüştüm, bıçağı rastgele salladım. Amacım kardeşimi korumaktı. Bu olay nedeniyle pişmanım" şeklinde konuştu.

"Olay esnasında ben Sedat Semavi Sarı'yı hiç görmedim"

Sanık Mücahit Kazancı'nın kardeşi müşteki sanık S.M.K. ise olay anını, "Ağabeyimin telefon konuşmalarına şahit olmadım ancak babama aktarılanları duydum. Ben kapının kapanma sesini duydum ve ağabeyimin bıçak alıp almadığını görmedim. Bir şahısın ağabeyimin omuzuna elini attığını görünce dışarıya çıktım. Halil bana bakıyordu ve gözlerini üzerimden çek dedim. Bu sırada ağabeyim ya beni yada Halil'i itekledi tam olarak hatırlamıyorum. Olay esnasında ben Sedat Semavi Sarı'yı hiç görmedim. Bıçakla yaşanan olayı da hiç görmedim" ifadeleriyle anlattı.

"Gözlüğüm yanımda olmadığı için abimi siluet olarak tanıdım"

Sanık Mücahit Kazancı'nın olaya karışan bir diğer kardeşi müşteki sanık M.E.K. ise, "Olay günü abim evden çıkınca bende kapının sesini duydum ve kapıya çıktım. Kendisine nereye diye sorduğumda aşağıya iniyorum sıkıntı yok dedi. Ben kuzenim ile asansöre binerek aşağıya indim ve bu esnada dışarıya çıktığımda bir kalabalık vardı. Gözlüğüm yanımda olmadığı için abimi siluet olarak tanıdım ve ağabeyimin darp edildiğini düşündüğüm için bende saldırdım. Bu sırada 1 kişinin silah çektiğini hatırlıyorum. Bunun üzerine hemen polisler olay yerine geldiler" dedi.

Mahkeme tüm şahitlerin dinlenmesi, 2 kez kasten öldürme ve bir kez kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan sanık Mücahit Kazancı'nın tutukluluk halinin devam etmesine, müşteki sanıklar M.E.K. ile S.M.K'nin tutuksuz yargılanmasına ve duruşma 9 Mayıs 2024 tarihine ertelenmesine karar verdi. - RİZE