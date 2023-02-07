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PÖH, Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı kurtardı

3. Sayfa Haberleri

PÖH, Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı kurtardı Polis Özel Harekat Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı daha kurtardı.

PÖH, Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı kurtardı

KAHRAMANMARAŞ - Polis Özel Harekat Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı daha kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

Polis Özel Harekat Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı daha kurtardı. Deprem sonrası arama-kurtarma çalışmalarına yardım eden PÖH ekipleri kapıcısı olduğu binanın enkazı altında kalan 45 yaşındaki bir vatandaşı kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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