PÖH, Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı kurtardı
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PÖH, Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı kurtardı Polis Özel Harekat Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı daha kurtardı.
PÖH, Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı kurtardı
KAHRAMANMARAŞ - Polis Özel Harekat Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı daha kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.
Polis Özel Harekat Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı daha kurtardı. Deprem sonrası arama-kurtarma çalışmalarına yardım eden PÖH ekipleri kapıcısı olduğu binanın enkazı altında kalan 45 yaşındaki bir vatandaşı kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa