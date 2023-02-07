PÖH, Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı kurtardı Polis Özel Harekat Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı daha kurtardı.

PÖH, Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı kurtardı

KAHRAMANMARAŞ - Polis Özel Harekat Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı daha kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

Polis Özel Harekat Kahramanmaraş'ta 45 yaşında bir vatandaşı daha kurtardı. Deprem sonrası arama-kurtarma çalışmalarına yardım eden PÖH ekipleri kapıcısı olduğu binanın enkazı altında kalan 45 yaşındaki bir vatandaşı kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.