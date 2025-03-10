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Pendik'te Motosiklet Sürücüleri Şakalaşırken Kaza Geçirdi

Pendik'te Motosiklet Sürücüleri Şakalaşırken Kaza Geçirdi
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İstanbul Pendik'te bir grup motosiklet sürücüsü arasında gerçekleşen şakalaşma sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Pendik'te seyir halinde olan bir grup motosiklet sürücüsü kendi aralarında şakalaşırken kaza meydana geldi. Kask kamerasına yansıyan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Pendik Sahilyolu Kaynarca mevkiinde meydana geldi. Bir grup motosiklet sürücüsü grup halinde seyrederken iki sürücünün kendi aralarında şakalaşması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 1 motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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