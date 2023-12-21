Payas'ta çukura düşen eşek itfaiye tarafından kurtarıldı
Hatay'ın Payas ilçesinde bir eşek çukura düştü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eşeği kurtardı ve sahibine teslim etti.
Hatay'ın Payas ilçesinde çukura düşen eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde meydana geldi. Eşek, çukura düştü. Çukura düşen eşeği gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda eşeği, düştüğü yerden kurtardı. Kurtarılan eşek, sahibine teslim edildi. - HATAY