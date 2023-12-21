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Payas'ta çukura düşen eşek itfaiye tarafından kurtarıldı

21 Aralık 2023 08:11 Güncelleme: 08:13 Abone Ol

Hatay'ın Payas ilçesinde bir eşek çukura düştü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eşeği kurtardı ve sahibine teslim etti.